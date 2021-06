Als erster Klub: Valencia wirbt mit Fan-Token auf der Brust

Der Krypto-Boom hat endgültig auch den Fußball erreicht. Der FC Valencia wird in der kommenden Saison nämlich als erster Klub überhaupt mit seinem Fan-Token $VCF auf der Brust werben. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Bislang war das Logo des Hauptsponsors bwin auf der Brust des spanischen Erstligisten zu sehen, aber ab der kommenden Spielzeit prangt dort nur noch der eigene Fan-Token $VCF. Dies ist Teil des Deals mit dem neuen Partner Chiliz, einem Blockchain-Provider, der die Fan-Plattform socios.com betreibt.

Finanzielle Details wurden nicht preisgegeben, aber angeblich kassiert Valencia durch den neuen Deal weniger Geld als die bisherigen 4,8 Millionen Euro. Das meldet die Website 2Playbook.

Fan-Tokens sind digitale Guthaben, die für das Teilnahmerecht an Abstimmungen stehen und Zugang zu einzigartigen Belohnungen und Fan-Erlebnissen ermöglichen. Fan-Tokens sind eintauschbar, d. h. sie können wie andere Kryptowährungen gegen andere “Waren”, wie VIP-Erlebnisse, exklusive Fanartikel, Tickets usw. eingetauscht werden.

