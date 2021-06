Als erster Mensch der Welt: Cristiano Ronaldo knackt Schallmauer

Man könnte ein ganzes Buch füllen mit Rekorden, die Cristiano Ronaldo im Laufe seiner sportliche Karriere aufgestellt hat. Auch die EURO 2020 ist da keine Ausnahme. Doch eine Bestmarke hat ausnahmsweise nichts mit dem Fußball an sich zu tun.

Cristiano Ronaldo kennt sich inzwischen mit Rekorden aus. Doch diesen stellt er nun auch abseits des Platzes auf: Er ist der erste Mensch der Welt, der die magische Zahl von 300 Millionen Followern bei Instagram knackt. 300 Millionen Menschen möchten tagtäglich wissen, was er macht, was er isst und einen kleinen Einblick in sein Leben erhaschen.

Unter den Top-10 ist nur ein weiterer Sportler

Er setzt sich gegen illustre Persönlichkeiten durch, ärgster Verfolger – wenn man bei dem Unterschied überhaupt von “Verfolger” sprechen kann – ist Schauspieler Dwayne Johnson, auch bekannt unter “The Rock” mit 247 Millionen Followern.

Cristiano Ronaldo has become the first person to reach 3⃣0⃣0⃣ million Instagram followers — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 20, 2021

Nur ein einziger weiterer Sportler sticht ins Auge – und es ist niemand Geringeres als Ronaldos Dauerrivale Lionel Messi. Mit 219 Millionen Followern rangiert der Argentinier auf Platz sieben.

