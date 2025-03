Als Etappensechster: Gall bei Paris-Nizza mit Lebenszeichen

Radprofi Felix Gall hat am Samstag bei der Fernfahrt Paris-Nizza als Sechster der vorletzten Etappe erstmals aufgezeigt.

Der im Gesamtklassement abgeschlagene Osttiroler attackierte im Schlussanstieg bei Schneeregen in der ersten Verfolgergruppe und erreichte das Ziel in Auron einige Sekunden vor den Assen um Spitzenreiter Matteo Jorgenson. Tagessieger nach 109 nasskalten Kilometern wurde Michael Storer, der Australier behauptete sich als einer der Ausreißer.

Zum Abschluss der von kaltem Regenwetter geprägten Fernfahrt folgt am Sonntag ein weiterer anspruchsvoller Bergabschnitt. Der an der Cote d’Azur lebende Jorgenson (Team Visma) hat 37 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull). An der dritten Stelle liegt Thymen Arensman (NED/Ineos/+ 1:20 Min.). Der bisherige Dritte, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), schied nach einem schweren Sturz verletzt aus. Der mit Spitzenplatzambitionen angetretene Gall verbesserte sich unbedeutend auf den 25. Gesamtrang, dem Decathlon-Profi fehlen zwölf Minuten auf Jorgenson.

