„Als Fixpunkt behalten“: GAK zieht Option bei Abwehrchef Pines

Der GAK wird die Option bei Abwehrchef Donovan Pines ziehen und den US-Amerikaner mindestens ein weiteres Jahr an die Rotjacken binden.

„Ihn wollen wir längerfristig als Fixpunkt beim GAK halten“, sagte GAK-Sportdirektor Tino Wawra in der „Kronen Zeitung“.

Pines war Anfang August ablösefrei vom FC Barnsley nach Graz gewechselt und etablierte sich sofort als unverzichtbarer Baustein in der Dreierkette. Der zweifache US-Teamspieler absolvierte in der laufenden Saison 22 Bundesligaspiele für den GAK und erzielte dabei einen Treffer.

GAK will Leih-Trio fix verpflichten

Neben Pines sollen auch die Leihspieler Franz Stolz, Leon Klassen und Mathias Olesen gehalten werden. Bei Letzterem besitzt der GAK eine Kaufoption in Höhe von etwa 500.000 Euro plus Boni.

Um die Verpflichtungen zu ermöglichen, ist der GAK auch auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen. Heißeste Kandidaten für einen Sommerwechsel sind Ramiz Harakate, Beres Owusu und Jacob Italiano.

„Diese Vorbildwirkung wäre auch für den GAK gut, den künftig guten jungen Spielern einen Weg aufzeigen könnte, die einem Italiano, Fofana, oder vielleicht auch Harakate und Owusu nacheifern wollen. Wenn Geld reinkommt, mit dem wir uns verstärken können, warum nicht? Wir wollen ja als Verein den nächsten Schritt gehen. Wenn wir den Klassenerhalt eingetütet haben, womit ich sehr rechne, werden wir uns damit beschäftigen. Einen Totalumbruch wollen wir aber nicht“, erklärte Wawra.

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