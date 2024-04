Als fünfter Spieler der NHL-Historie: Kucherov gelingen 100 Saison-Assists

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat Nikita Kucherov am Mittwoch (Ortszeit) beim 6:4-Sieg seiner Tampa Bay Lightning gegen die Toronto Maple Leafs seinen 100. Assist in dieser Saison erzielt.

Der 30-jährige Russe ist erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, der diese Marke erreicht hat. Zuvor hatten das Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr und Connor McDavid geschafft.

Gleichzeitig haben die Dallas Stars mit einem 2:1-Sieg in der Overtime in ihrem letzten Grunddurchgangsspiel über die St. Louis Blues Platz eins in der Western Conference fixiert.

(APA)

Bild: Imago