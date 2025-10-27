Logout
Deutsche Bundesliga

Als Kane-Backup: Bayern an Ex-Austrianer dran

Fisnik Asllani ist einer DER Shootingstars der noch jungen Bundesliga-Saison in Deutschland. Das ruft natürlich die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan.

Der zehnmalige kosovarische Nationalspieler spielt eine überragende Saison mit der TSG, kommt in neun Pflichtspielen auf sechs Tore und zwei Assists. In der vergangenen Spielzeit sorgte er bereits auf Leihbasis bei der SV Elversberg für Furore (19 Tore und zehn Assists bei 39 Pflichtspieleinsätzen), nun ist ihm auch der Durchbruch in der Bundesliga gelungen.

Die Bayern zeigen sich von seiner Entwicklung beeindruckt, sehen in Asllani einen potenziellen Backup für Harry Kane und haben ihn auf der Liste.

Das ist der Traumverein von Hoffenheims Fisnik Asllani

Viele Top-Klubs dran

Allerdings sind die Münchner mit ihrem Interesse nicht alleine: Viele Top-Klubs haben Asllani auf dem Zettel – auch weil im Sommer in seinem Arbeitspapier eine schriftliche Ausstiegsklausel verankert ist (Sky Sport berichtete). Der Angreifer selbst betonte, dass sein Traumverein der FC Barcelona sei. Die Katalanen haben Asllanis Situation ebenfalls genau im Blick. Auch weitere Vereine aus der Bundesliga und der Premier League sind dran.

Der Vertrag des Stürmers ist noch bis 2029 gültig. Asllani plant aber fest, den Verein im Sommer zu verlassen. Klar ist: Die Bayern beobachten ihn weiter ganz genau, zumal die Zukunft von Nicolas Jackson beim deutschen Rekordmeister über die Saison hinaus offen ist. Die erste Bayern-Tendenz geht in Richtung Abgang.

Aktuelle Deutsche Bundesliga Videos

Werbung

(skysport.de/Florian Plettenberg & Nico Ditter) Foto: Imago