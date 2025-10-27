Als Kane-Backup: Bayern an Ex-Austrianer dran
Fisnik Asllani ist einer DER Shootingstars der noch jungen Bundesliga-Saison in Deutschland. Das ruft natürlich die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan.
Der zehnmalige kosovarische Nationalspieler spielt eine überragende Saison mit der TSG, kommt in neun Pflichtspielen auf sechs Tore und zwei Assists. In der vergangenen Spielzeit sorgte er bereits auf Leihbasis bei der SV Elversberg für Furore (19 Tore und zehn Assists bei 39 Pflichtspieleinsätzen), nun ist ihm auch der Durchbruch in der Bundesliga gelungen.