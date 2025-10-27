Als Kane-Backup: Bayern an Ex-Austrianer dran

Die Bayern zeigen sich von seiner Entwicklung beeindruckt, sehen in Asllani einen potenziellen Backup für Harry Kane und haben ihn auf der Liste.

Viele Top-Klubs dran

Allerdings sind die Münchner mit ihrem Interesse nicht alleine: Viele Top-Klubs haben Asllani auf dem Zettel – auch weil im Sommer in seinem Arbeitspapier eine schriftliche Ausstiegsklausel verankert ist (Sky Sport berichtete). Der Angreifer selbst betonte, dass sein Traumverein der FC Barcelona sei. Die Katalanen haben Asllanis Situation ebenfalls genau im Blick. Auch weitere Vereine aus der Bundesliga und der Premier League sind dran.

Der Vertrag des Stürmers ist noch bis 2029 gültig. Asllani plant aber fest, den Verein im Sommer zu verlassen. Klar ist: Die Bayern beobachten ihn weiter ganz genau, zumal die Zukunft von Nicolas Jackson beim deutschen Rekordmeister über die Saison hinaus offen ist. Die erste Bayern-Tendenz geht in Richtung Abgang.

(skysport.de/Florian Plettenberg & Nico Ditter) Foto: Imago