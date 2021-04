Als Wahlhelfer eingeteilt: Marcelo verpasst wohl Rückspiel gegen Chelsea

via

via Sky Sport Austria

Kuriosum in der Königsklasse: Real Madrids Verteidiger Marcelo könnte das Halbfinal-Rückspiel der Champions League nächsten Mittwoch beim Chelsea FC verpassen (ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Der 32-Jährige wurde nach einer Meldung der Tageszeitung “El Mundo” ausgewählt, am Dienstag bei Regionalwahlen zu helfen.

Bei Teamkollege Victor Chust ist es ebenso, allerdings ist der 21-Jährige aktuell verletzt. Laut “El Mundo” hat Real gegen Marcelos Verpflichtung bei der Wahl berufen, dieses Ansuchen sei aber abgelehnt worden.

Im Hinspiel am Dienstagabend in Madrid (1:1) spielte der vierfache Champions-League-Gewinner Marcelo bis zur 77. Minute. Der gebürtige Brasilianer hatte die spanische Staatsbürgerschaft 2011 erhalten. Alle im Wahlregister aufscheinenden Bürger können für Arbeiten in den Wahl-Stationen nominiert werden. Dafür gibt es 65 Euro.

Demnach stehen die Chancen für Real Madrid schlecht, doch noch auf Marcelo zurückgreifen zu können. Ein Fußballspiel werde von den Behörden nicht als triftiger Grund angesehen, um sich einer Bürgerpflicht zu entziehen, heißt es in dem Bericht.

Fußballer kommen nun nicht zum ersten Mal “zum Zug”. Vor Spielen von Levante gegen Athletic Bilbao war 2015 Bilbaos Inaki Williams ebenso von der Verpflichtung bei Wahlen entbunden worden wie 2019 Levante-Torhüter Aitor Fernandez.

Immerhin werden die Königlichen im Rückspiel in einer Woche wohl wieder auf Kapitän Sergio Ramos zurückgreifen können, der nach seiner Muskelverletzung wieder einsatzfähig sein soll. Im Hinspiel trennten sich Real Madrid und Chelsea mit 1:1.

Real Madrid – FC Chelsea: Die Highlights im Video

(APA/Red.)/ Bild: Imago