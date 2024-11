Altach beordert Leihspieler aus Bregenz zurück

Djawal Kaiba kehrt mit sofortiger Wirkung zurück zum Bundesligisten SCR Altach. Der Kameruner hat während der Länderspielpause im Training und dem Testspiel der Rheindörfler überzeugt und soll die Mannschaft von Fabio Ingolitsch fortan wieder unterstützen.

Djawal Kaiba kam im Sommer 2023 zum SCR Altach und spielte in der vergangenen Saison vor allem bei den Juniors. Zum Beginn der aktuellen Saison wechselte der 21-Jährige als Kooperationsspieler zum Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz, wo er in dieser Saison bereits neun Spiele absolvierte, in denen er je zwei Tore und Vorlagen vorweisen konnte.

Zuletzt nutzte der fünfmalige kamerunische Nationalspieler die Länderspielpause, um sich auch im Training und dem Testspiel des SCRA zeigen zu können. Seine positive Entwicklung war auch hier klar erkennbar, weshalb man sich für die vorzeitige Rückkehr entschied.

(Red./SCR Altach) / Bild: GEPA