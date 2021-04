Altach bindet zwei Youngsters

Der SCR Altach verkündet am Mittwoch die Vertragsverlängerung der beiden Youngsters Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer (20) über die laufende Saison hinaus.

Torhüter Jakob Odehnal kam 2019 vom FV Austria XIII nach Altach und stand in der aktuellen Saison achtmal im Kader. Lars Nussbaumer schafft es in bisher vier Saisonen auf zwölf Bundesliga-Einsätze beim SCR Altach.

Christian Möckel, Sportdirektor: “Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer gehören zur nächsten Generation des SCR Altach, für die es jetzt gilt, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen. Wir wollen ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten, um den Sprung in die Bundesliga zu schaffen und sie step by step an die Mannschaft heranführen.“

Jakob Odehnal: “Ich bin sehr glücklich und dankbar, hier in Altach einen neuen Vertrag unterschreiben zu dürfen. In den letzten zwei Jahren konnte ich mich sowohl fußballerisch als auch menschlich weiterentwickeln und freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Weg. Es ist mein Ziel, hier in den nächsten Jahren den Sprung in die Bundesliga zu schaffen und mit dem Verein Erfolge zu feiern.“

Lars Nussbaumer: “Ich fühle mich hier in Altach sehr wohl und spüre das Vertrauen des Clubs. Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines jungen Spielers sind aus meiner Sicht gegeben, darum ist die Verlängerung der nächste sinnvolle Schritt. Mein Ziel ist, im Sommer wieder neu anzugreifen, meine Fähigkeiten zu zeigen und Teil der Mannschaft zu sein.“

(SCR Altach)

Beitragsbild: GEPA