Altach-Coach Canadi will mit junger Truppe angreifen

Altachs Damir Canadi will beim SCR “wieder etwas entstehen lassen”, wie der Coach des Fußball-Bundesligisten am Dienstag auf einer Pressekonferenz betonte. “Wir haben uns für den Weg entschieden, mit jungen, hungrigen, talentierten Spielern in die nächste Saison zu gehen.” Nach dem Abgang von mehreren Routiniers wartet auf die “Ländle”-Elf in der am 23. Juli beginnenden neuen Spielzeit keine leichte Aufgabe, den Klassenerhalt fixierte man zuletzt erst in der vorletzten Runde.

Mit Daniel Maderner (Waasland-Beveren/BEL), Emir Karic (SV Darmstadt), Manfred Fischer (Austria) und Samuel Oum Gouet (KV Mechelen/BEL) steht u.a. ein versiertes Quartett den Vorarlbergern nicht mehr zur Verfügung. Bisher verpflichtete der SCR fünf junge Kicker, von denen LASK-Ergänzungsspieler Dominik Reiter mit 23 Jahren deutlich der Älteste ist. “Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und haben mit Sicherheit eine konkurrenzfähige Mannschaft nächste Saison”, betonte Canadi dennoch.

Neuzugänge weiter möglich

Das Einkaufsprogramm sei aber noch nicht abgeschlossen. “Natürlich wissen wir, dass uns noch der ein oder andere Routinier fehlt. Die werden aber auch noch dazukommen. Natürlich werden wir den jungen Spielern noch einige Erfahrene an die Hand geben”, versprach Canadi. Der Sportliche Leiter Werner Grabherr sicherte seinem Trainer entsprechende Unterstützung zu, vor allem die Transfers von Maderner und Oum Gouet würden diesbezüglich “mehr Möglichkeiten” geben.

Es sehe zudem “gut aus”, dass Lieferings Csaba Bukta nach einem halben Jahr Leihe weiter in Altach bleiben könne, erklärte Grabherr und kündigte eine baldige Vollzugsmeldung in der Offensive an: “Es ist kein Geheimnis, dass wir einen Stürmer verpflichten wollen, der eine gewisse Qualität und Erfahrungen mitbringt. Dieses Profil haben wir gefunden, jetzt geht es noch um die letzten Details.”

