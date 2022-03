Altach-Coach Magnin über Kaderkritik von Canadi: „Hat sich selbst ins Bein geschossen“

Altach-Trainer Ludovic Magnin hat sich im Vorfeld der Partie gegen die SV Ried unter anderem zur Kaderkritik von Ex-Coach Damir Canadi geäußert. Dieser hatte dem Altacher Kader im Sky-Interview mangelnde Bundesligatauglichkeit unterstellt.

„Ich bin anderer Meinung als mein Vorgänger. Ich habe mich nicht in seine Arbeit eingemischt. Umso verwunderlicher, dass er sich in meine eingemischt hat“, sagte Magnin im Sky-Interview. „Er ist zuständig für den Kader, der in Altach ist. Von daher hat er sich selber ins Bein geschossen“, so Magnin weiter.