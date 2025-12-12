Altach erwartet nach Erfolgserlebnissen „Kampfspiel“ in Ried

Aufsteiger Ried will dem historischen Auswärtssieg bei Rapid einen passenden Jahreskehraus gegen formstarke Altacher (ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) folgen lassen.

Ried will den Schwung aus dem ersten Sieg der Clubhistorie bei Rapid mitnehmen. „Das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer ein besonderes. Wir werden alles daran setzen, unser geschichtsträchtiges Kalenderjahr 2025 mit einem weiteren Höhepunkt zu beenden“, meinte Trainer Maximilian Senft.

Leicht werde die Angelegenheit für die „Wikinger“ um den weiter fraglichen Torjäger Kingstone Mutandwa nicht. „Altach ist in der Tabelle zwar hinter uns, kommt mit sieben Punkten aus den letzten drei Runden allerdings in einem Formhoch“, weiß Senft.

Altacher Gäste erwarten in Ried „ekelhaftestes“ Spiel des Jahres

Die zwei Punkte hinter Ried liegenden Vorarlberger rüsten sich für ein unangenehmes „Kampfspiel“, wie es Trainer Fabio Ingolitsch formulierte. Das Gastspiel in Ried könne man als das „wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres“ betiteln.

„Niemand fährt gerne nach Ried, weil sie ihre eigenen Waffen haben. Unkonventionelle Dinge mit Innenverteidigern ganz in den Sturm vor bei Anstoß und Abstoß. Es ist alles mit dabei, was weh tut, wo man sich stellen muss“, erklärte Ingolitsch. Mit dem 3:0-Sieg zuletzt in Tirol tankte Altach allerdings zusätzliches Selbstvertrauen. Ingolitsch: „Der Trend geht nach oben, nachdem wir zwischenzeitlich eine schwierigere Phase hatten.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.