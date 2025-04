Altach gibt Vertragsverlängerung bekannt

Der SCR Altach gibt die Vertragsverlängerung von Erkin Yalcin bekannt. Der 20-jährige Vorarlberger hatte sich über die Juniors seinen Platz im Profikader erkämpft und bleibt dem Verein bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

Erkin Yalcin läuft bereits seit 2023 für den SCR Altach auf. Damals hatte der Stürmer zunächst mit Verletzungen zu kämpfen war für die Juniors vorgesehen. Sein Comeback konnte er nach langer Zwangspause vor gut einem Jahr bei den Amateuren feiern, wo er seither in fast allen Spielen zum Einsatz kam. Diese Leistung blieb auch dem Trainerteam der Bundesligamannschaft nicht verborgen, weshalb er zunächst in den Trainingsbetrieb integriert wurde und dann im November auch sein Debüt in der Bundesliga feiern durfte.

Seine ersten Erfahrungen im Fußball sammelte der Linksfuß in seinem Heimatort Lochau. Von dort schaffte er den Sprung zur AKA Vorarlberg, wo er alle Mannschaften durchlief, bevor dann der Wechsel ins Rheindorf folgte. Mit Yalcin verlängert ein weiterer junger Spieler aus der Region, dessen Entwicklung in den kommenden Jahren weiter forciert werden soll.

Roland Kirchler, Sportdirektor:„Ich freue mich sehr, dass Erkin Yalcin seinen Vertrag beim SCR Altach verlängert hat. Mit ihm haben wir einen weiteren Spieler im Profikader, der hier in Vorarlberg ausgebildet wurde. Es unterstreicht unser Bestreben, junge Spieler aus der Region langfristig an den Verein zu binden.“

Erkin Yalcin: „Ich fühle mich wohl hier in Altach und freue mich, weiterhin für den SCRA spielen zu dürfen. Ich arbeite konstant an meiner Entwicklung, um hier weiter Fuß zu fassen.“

Quelle/Foto: SCR Altach