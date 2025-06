Altach holt französischen Mittelfeldspieler

Der SCR Altach verpflichtet den 25-jährigen Franzosen Yann Massombo bis 2027 mit Option auf Verlängerung. Das geben die Vorarlberger am Freitag offiziell bekannt.

Massambo kommt ablösefrei von Clermont Foot, zuletzt spielte der Mittelfeldspieler leihweise für den Schweizer Drittligisten FC Biel-Bienne. Dort zeigte Massombo in der vergangen Saison mit sieben Toren und zwölf Vorlagen in 39 Pflichtspielen auf. Mit Biel-Bienne zog Massombo sensationell in das Schweizer Cup-Finale ein. Das Endspiel ging mit 1:4 gegen den FC Basel verloren, Massombo spielte durch.

Philipp Netzer, Sportdirektor: „Mit Yann Massombo gewinnen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt nicht nur physische Präsenz, sondern auch ein gutes Spielverständnis mit – Eigenschaften, die gut zu unserer Spielweise passen. Wir freuen uns, dass er sich für den SCR Altach entschieden hat und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann.“

Yann Massombo: „Ich freue mich sehr über die Chance beim SCR Altach. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv, und ich habe schnell das Gefühl bekommen, dass der Verein einen klaren Plan mit mir hat. Ich möchte mich hier weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

