Altach holt israelischen Angreifer

Der erste Sommerneuzugang des SCR Altach ist unter Dach und Fach: Der 22-jährige Mittelstürmer Guy Dahan wechselt vom 14-fachen Israelischen Meister Maccabi Haifa nach Vorarlberg und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre mit Verlängerungsoption.

Dahan stürmte in der zurückliegenden Spielzeit 2021/22 leihweise in der zweiten Israelischen Liga für Hapoel Umm al-Fahm. Mit 15 Treffern war er bester Saisontorschütze des Tabellensiebten. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Dahan, der im Nachwuchs von Maccabi Haifa ausgebildet wurde, zeigte bereits in den Vorsaisonen 2019/20 und 2020/21 als Leihspieler in der „Liga Leumit“ auf. Insgesamt stehen in der Vita des 1,84 Meter großen Mittelstürmers 103 Einsätze in der zweithöchsten Israelischen Liga (27 Treffer / 6 Assists). Dazu bestritt er für die Israelischen Nachwuchsnationalteams über 40 Länderspiele.

Bild- und Textquelle: SCR Altach