Altach holt Liefering-Talent

Der SCR Altach hat einen neuen Linksverteidiger unter Vertrag genommen. Wie die Vorarlberger am Dienstag verkündeten, wechselt Jakob Brandtner ablösefrei vom FC Liefering ins Ländle.

Der 20-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis 2028.

Der gebürtige Steirer wechselte 2020 in die Akademie von Red Bull Salzburg. Ab 2024 kickte Brandtner beim „Bullen“-Kooperationsklub in Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. In zwei Jahren brachte es der Defensivspieler auf 40 Zweitliga-Einsätze sowie zehn Spiele in der Youth League.

Brandtner: „Will meine nächsten Entwicklungsschritte machen“

Altach-Sportdirektor Philipp Netzer meint: „Jakob ist ein junger, hungriger Spieler, der bereits auf einem guten Level Erfahrung gesammelt hat. Er passt perfekt in unser Profil: jung, entwicklungsfähig und mit einem klaren Willen, den nächsten Schritt zu machen. Wir freuen uns, ihn in Altach willkommen zu heißen.“

Jakob Brandtner selbst sagt: „Ich bin sehr glücklich über diesen Schritt. Der SCR Altach ist ein Verein mit klarer Philosophie und einem sehr guten Umfeld für junge Spieler. Ich will hier meine nächsten Entwicklungsschritte machen und auf Bundesliga-Niveau ankommen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kommende Woche kennenzulernen und in die Vorbereitung starten zu können.“

(Red.)

Bild: GEPA