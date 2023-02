Altach holt Testspiel-Remis gegen „Rapid-Schreck“

via

Nach zwei Niederlagen zum Start in die Frühjahrssaison schob Fußball-Bundesligist SCR Altach ein Testspiel ein. Am heutigen Mittwoch testete die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose gegen den FC Vaduz. Die Vorarlberger holten gegen den „Rapid-Schreck“ nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1).

Bereits in der siebenten Spielminute gerieten die Altacher in Rückstand. Nach einem weiten Ball stand Djokic alleine vor Torhüter Casali und schob zur Führung ein. Den Ausgleich besorgte Bischof in Minute 47, nach Vorlage von Lazetic.

In Spielminute 65 die abermalige Führung für die Liechtensteiner: Rastoder traf zum 2:1. Altach kam erneut zurück und glich nach einem Eckball aus. Gugganig stand an der zweiten Stange goldrichtig (83).

Im vergangenen Sommer machte sich der FC Vaduz in Österreich einen Namen, als der liechtensteinische Klub den SK Rapid im Playoff zur Conference League aus dem Europacup warf.

