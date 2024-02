Altach löst Vertrag mit Stürmer auf

Der SCR Altach hat den Vertrag mit Angreifer Amir Abdijanovic mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Der 22-Jährige, der 2021 vom VfL Wolfsburg nach Altach wechselte, verlässt die Vorarlberger am letzten Tag des Transferfensters. Laut Altach-Angaben ist sich Abdijanovic mit einem Verein aus der 2. Liga einig geworden.

Der Vertrag des Stürmers wäre in Altach zum Saisonende ausgelaufen. Abdijanovic hatte in seiner Zeit im Ländle immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Insgesamt bestritt er 38 Pflichtspiele für Altach, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelang.

502 52 Amir Abdijanovic Position Mittelfeld Verein CASHPOINT SCR Altach

(Red.)

Bild: GEPA