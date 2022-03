Altach mit Sondertrikot gegen Salzburg

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Red Bull Salzburg wird der SCR Altach (am Samstag ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) erstmals in einem nachhaltigen Sondertrikot auflaufen. Das Trikot „World“ wurde von Ausrüster JAKO entwickelt und besteht zu hundert Prozent aus recycelten Textilien.



Das gesamte Trikot samt der Logos ist Schwarz-Weiß. Neben den Altachern werden auch andere Vereine aus der JAKO-Familie an den kommenden Spieltagen mit nachhaltigen Trikots auflaufen: Unter dem Motto „Nachhaltigkeit ist Teamwork“ tragen unter anderem auch Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart und der FC St. Gallen wiederverwertbare Spielkleidung.

Perspektive für die Zukunft – JAKO schließt den Kreislauf

JAKO hat ein Kreislauf-System entwickelt, bei dem zukünftig abgenutzte Trikots recycelt und in Form von neuen Trikots wiederverwertet werden. „Selbstverständlich sind wir als SCR Altach sehr gerne bei dieser Aktion dabei und werden uns auch zukünftig weiterhin verstärkt dem Nachhaltigkeitsgedanken verschreiben“, heißt es auf der Homepage des SCRA.

Versteigerung für Nachbar in Not

Im Anschluss an die Partie werden sowohl die getragenen & signierten Trikots als auch eine begrenzte Anzahl an zusätzlichen nachhaltigen Trikots für einen guten Zweck verkauft.

Per Mail an office@scra.at können ab Sonntag zum Preis von € 90 Trikots bestellt werden (Bitte um Angabe des Wunschspielers). 100 % der Erlöse kommen der Hilfs-Initiative „Nachbar in Not“ zu Gute, die aktuell wichtige Versorgungsgüter für die in Not geratene Bevölkerung der Ukraine zur Verfügung stellt.