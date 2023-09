Altach muss mehrere Wochen auf Gustavo Santos verzichten

Der SCR Altach muss in den kommenden Spielen ohne Gustavo Santos auskommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch vermeldete unterzog sich der Brasilaner einem arthroskopischen Eingriff am Meniskus und muss nun eine Pause einlegen.

„Die Ausfallzeit beläuft sich auf mehrere Wochen“, schreiben die Vorarlberger in einer Aussendung.



Neben Gustavo Santos muss Altach-Trainer Joachim Standfest am Sonntag beim Gastspiel in Hartberg (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) auf einen weiteren Stürmer verzichten. Atdhe Nuhiu sah beim Sieg gegen die Wiener Austria in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte und ist nun für ein Spiel gesperrt.

Bild: GEPA