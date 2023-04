Altach muss vorerst ohne Mittelfeldspieler Bähre auskommen

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach muss in den kommenden Spielen ohne Mike Bähre auskommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde beim zentralen Mittelfeldspieler im Zuge einer MRT-Untersuchung eine Muskelverletzung im Unterschenkel diagnostiziert.

Der 27-jährige Deutsche wechselte in der Winterpause zum SCRA und absolvierte in der laufenden Frühjahrssaison bislang sechs Pflichtspiele für die Vorarlberger, in denen ihm ein Treffer gelang.

Bereits beim Auswärtsspiel in Salzburg musste Bähre pausieren, feierte dann zwar beim Heimspiel gegen die WSG Tirol sein Comeback, ehe ihn die Muskelverletzung vor dem Derby gegen Austria Lustenau erneut zu einer Pause zwang.

„Die Ausfallzeit hängt vom Genesungsverlauf ab und ist noch offen“, so die Altacher in einer offiziellen Aussendung.

Bild: GEPA