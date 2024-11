Altach nach Niederlage in Wolfsberg neues Schlusslicht

Der SCR Altach ist in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die seit mittlerweile elf Runden sieglosen Vorarlberger kassierten am Sonntag gegen den WAC durch „Joker“-Tore von Emmanuel Agyemang (77.) und Erik Kojzek (86.) eine 0:2-Auswärtsniederlage und liegen nun drei Punkte hinter dem GAK, der bei BW Linz 2:1 gewann. Die Wolfsberger, die ihren ersten Dreier nach drei sieglosen Partien einfuhren, schoben sich an die vierte Stelle.

Die erste Hälfte stand auf dem schwierig zu bespielenden Rasen der Lavanttal Arena klar im Zeichen der Hausherren. Altach-Goalie Dejan Stojanovic musste sich bereits in der zweiten Minute bei einem Schuss von Adis Jasic strecken und zeigte auch bei einem Kopfball von Simon Piesinger (29.) seine Klasse. Bereits in der zwölften Minute hatte Piesinger über die Latte geköpfelt. Sankara Karamoko versuchte es in der 39. Minute mit einer Direktabnahme, verfehlte jedoch klar das Ziel.

Nach dem Seitenwechsel zischte ein Weitschuss von Maximilian Ullmann knapp vorbei, danach fanden allerdings die Altacher besser in die Partie, wobei zwingende Chancen Mangelware blieben. Lukas Fridrikas zielte aus spitzem Winkel deutlich am Tor vorbei (60.), einen Schuss von Oliver Strunz konnte WAC-Schlussmann Nikolas Polster erst im Nachfassen bändigen (74.).

Für die Führung zeichneten drei Einwechselspieler verantwortlich. Thomas Sabitzer bediente Kojzek, der auf Agyemang weiterleitete, und der Ghanaer vollendete ohne große Probleme. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Lukas Fadinger, dessen Schuss an der Außenstange landete (83.). Die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten ging in dieser Aktion zwar wegen eines angeblichen Abseits nach oben, der Treffer hätte möglicherweise aber gezählt, wie TV-Bilder vermuten ließen. Drei Minuten später machte Kojzek aus einem Konter nach Agyemang-Vorarbeit alles klar.

Alle Tore im Video

1:0 Emmanuel Agyemang (77.)

2:0 Erik Kojzek (86.)

(APA) / Artikelbild: GEPA