Altach-Präsident Pfanner: “Können zwei bis drei Spieler nachlegen”

Der SCR Altach will im heutigen Duell gegen den SKN St. Pölten den lang ersehnten zweiten Liga-Saisonsieg einfahren. Vor dem Spiel stellte Vereinspräsident Peter Pfanner im Sky-Interview Verstärkungen im Winter in Aussicht.

“Natürlich brauchen wir Persönlichkeiten am Platz, die ihre Leistung abrufen”, erklärt der Vorarlberger Unternehmer, der auch den nachträglichen Wert des Sommer-Abgangs Sidney Sam betont.

Dementsprechend könnten im Winter mehrere neue Spieler zu den Altachern st0ßen: “Wir werden uns sicher im Winter Gedanken machen, wie wir nachlegen können. Der finanzielle Spielraum lässt es übrig, dass wir sicher zwei bis drei Spieler nachlegen werden und können.”

An Trainer Alex Pastoor soll indes weiter festgehalten werden: “Wir haben volles Vertrauen in den Trainer. Wir gehen davon aus, dass wir in die richtige Richtung kommen”, erklärt Pfanner, der auf ein “klares Zeichen” dafür vonseiten der Mannschaft hofft.