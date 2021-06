Altach-Profi Fischer offenbar in Deutschland heiß begehrt

via

Manfred Fischer gehörte in der abgelaufenen Spielzeit beim SCR Altach zu den Leistungsträgern – im Sommer läuft der Vertrag des Steirers aus. Laut der “Kronen Zeitung” soll der Mittelfeldspieler in Deutschland heiß begehrt sein.

Demnach soll der 25-Jährige beim SV Sandhausen in der 2. Deutschen Bundesliga im Gespräch sein. Mit Stefan Kulovits hat der Tabellen-15. der abgelaufenen Spielzeit einen österreichischen Co-Trainer. Fischer spielte seit Sommer 2018 im Ländle erzielte in 94 Pflichtspielen 22 Treffer und steuerte neun Assists bei. In der vergangenen Saison hat Manfred Fischer lediglich eine Partie (Gelbsperre) verpasst.

