via

via Sky Sport Austria

Nach seiner Degradierung zur Altacher Nummer zwei ist die Zukunft von Torhüter Martin Kobras beim SCR Altach noch ungewiss. Sportdirektor Werner Grabherr kündigt in der nächsten Zeit weitere Gespräche an, macht aber auch deutlich: “Er weiß, dass wir mit ihm in der Zukunft planen. Wir wollen ihn beim Verein halten”, sagte Grabherr.