Altach-Stürmer Nuhiu: “Zeit bei Rapid war sehr prägend”

via Sky Sport Austria

Atdhe Nuhiu geht seit Beginn dieser Saison beim SCR Altach auf Torjagd – zwei Treffer und einen Assist hat der Mittelstürmer auf der Habenseite. In der 7. Runde soll am heutigen Sonntag auch gegen seinen Ex-Verein SV Ried (ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) ein Erfolgserlebnis her.

Im Sky-Interview spricht der 32-Jährige u.a. über die Zeit als junger Spieler bei Rapid, das unerreichte Ziel Premier League mit Sheffield Wednesday und seine Führungsrolle bei den Vorarlbergern.

Der 19-fache kosovarische Teamstürmer spielte zuletzt bei APOEL Nikosia, davor war er bei Sheffield Wednesday, Rapid, SV Ried und Austria Kärnten engagiert.

