Altach-Torschütze Nuhiu: „Vielleicht ein Zurückgeben vom Fußballgott“

Der SCR Altach gewinnt in der 31. Runde auswärts gegen die Admira mit 3:0 und hat immer noch die Chance, den Klassenerhalt zu erreichen. Eine der Säulen des Erfolgs ist bestimmt SCRA-Stürmer Atdhe Nuhiu. Mit einem Tor und einem Assist war er spielbestimmend und dankte im Sky-Interview vor allem dem Trainerteam.

„Wir haben immer gehört, Altach ist eh Fixabsteiger, kritisiert und wir haben an uns geglaubt, haben versucht die Öffentlichkeit auszublenden. Wir haben immer an uns geglaubt, wir haben hart gearbeitet. Was das Trainerteam seit der Wintervorbereitung auf die Beine gestellt hat, ein Dank an sie, wie sie uns immer auf die Spiele vorbereiten. Heute war das vielleicht ein bisschen ein Zurückgeben vom Fußballgott“, so Nuhiu nach der Partie.