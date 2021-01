“Dieser Zug fährt mit meiner Geschwindigkeit. Derjenige, der an Bord sein will, ist an Bord. Derjenige, der nur mitfahren will, muss aussteigen.”

Trainer Alex Pastoor machte unmissverständlich klar, wer bei Bundesligist SCR Altach der “Zugführer” ist. Beim westlichsten Bundesliga-Klub, derzeit Elfter in der Tabelle, haben laut dem Niederländer viele Spieler im Herbst nicht ihr Maximum abgerufen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA