Altach-Trainer Standfest: „Sind auf der Suche nach einem Stürmer“

Joachim Standfest war am Montag bei DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Dabei stellte der Altach-Coach klar, dass sich die Vorarlberger noch auf Stürmersuche befinden:

…über die Kaderzusammenstellung: „Wir sind schon sehr zufrieden damit, wie wir den Kader zusammengestellt haben, sind vielleicht aber noch nicht ganz fertig. Es ist natürlich so, dass wir keine großen Sprünge machen können. Wir haben uns bei vielen Spielern persönlich extrem bemüht, dass sie zu uns kommen. Wir haben natürlich auch ein Argument mit unserem Campus jetzt, das richtig gut ausschaut. Aber im Fußball entscheidet trotzdem immer mehr das Geld. Es ist wirklich so, dass du zehn neue Spieler holst, aber die Spieler, die uns das garantieren, dass wir einen Schritt nach vorne machen, die sind eine andere Preisklasse. Wir haben es jetzt auch oft erlebt, dass wir Probleme haben, mit der dritten deutschen Liga zu konkurrieren, das macht es natürlich nicht einfacher. Wir haben jetzt den Umbruch gestartet, aber es ist sicher noch nicht so, dass wir sagen, wir sind fertig und das ist unsere Idealvorstellung. Wir sind aber mit den Spielern, die zu uns gekommen sind, sehr zufrieden und sehen einen Weg, wie wir mit ihnen arbeiten können. Es wird aber, und das haben wir vom ersten Tag weg gesagt, wieder ein Kampf gegen den Abstieg werden. Wenn wir es schaffen, dass wir drei oder vier Runden vor Schluss nicht gefährdet sind, dann haben wir, glaube ich, eine gute Saison gespielt. Das Ziel jetzt ist es, dass wir einen guten Stamm finden und vielleicht im Winter und nächsten Sommer noch einmal verstärken können. Dann kann man schauen, dass man sich nach oben orientiert. Alles andere ist nicht realistisch, auch wenn viele das gerne anders hören und sehen würden.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #196 mit Joachim Standfest

…über weitere mögliche Neuzugänge im Sommer: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch etwas passiert. Es ist, glaube ich, eh bekannt, dass wir auf der Suche nach einem Stürmer sind. Das hat sich jetzt nicht verändert, nachdem wir Alex Schmidt nicht verpflichten konnten. Wir sind auf der Suche, es wird aber natürlich auch immer schwieriger, da wirklich wen zu finden, der uns dann weiterhilft.“

Bild: GEPA