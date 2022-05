Altach und die Abstiegssorgen: „Jedes Spiel ist entscheidend“

Für den SCR Altach heißt es ab sofort: „Verlieren verboten“!

Die Vorarlberger würden bei einer Niederlage gegen die Rieder aus der höchsten österreichischen Spielklasse absteigen, falls Admira und Hartberg gewinnen sollten. Dementsprechend angespannt ist die Situation im Ländle, wie auch Trainer Ludovic Magnin findet.

„Der Druck ist gleich, die Ausgangslage wird immer komplizierter. Es gibt immer weniger Spiele, weniger Möglichkeiten. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir nicht mehr über drei Spiele reden können, sondern über das Spiel am Wochenende, das über die gesamte Saison entscheiden wird“, so Magnin im Sky-Interview.

Doch nicht nur für die Spieler und Trainer wäre der Abstieg eine Katastrophe, auch für die Angestellten im Verein könnte ein Abstieg Existenzen gefährden. „Natürlich denkt man auch an diese Leute. Der Verein ist nicht so groß, also ich kenne hier jeden persönlich. Ich kenne auch ihre Ängste, wenn es jetzt um die aktuelle Situation geht. Wir müssen auch in dieser Situation zusammenhalten“, so Altach-Urgestein und Kapitän Philipp Netzer.