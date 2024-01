Altach verlängert mit Abwehrchef

Roland Kirchler, Sportdirektor der Altacher, sagte: „Lukas Gugganig ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und es war uns ein Anliegen, bei ihm frühzeitig für Planungssicherheit zu sorgen. Um unsere kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben, ist es essenziell den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten, zu dem Lukas ohne Frage zählt. Umso mehr freut es uns, dass der Weg in Altach weitergeht und wir langfristig mit Lukas planen können.“

Lukas Gugganig selbst meinte: „Ich spüre momentan im Verein überall, dass einiges in Bewegung ist. Wir haben sportlich im Vergleich zu den Vorsaisonen sicherlich an Qualität dazugewonnen, dazu entwickelt sich auch die Stimmung bei den Heimspielen im Schnabelholz wirklich toll. Da ich das Leben hier im Ländle sehr schätze, war für mich klar, dass ich meinen Vertrag verlängern und auch die kommenden Jahre in Altach verbringen möchte.“

3349 133 Lukas Gugganig Position Verteidigung Verein CASHPOINT SCR Altach

(SCR Altach / Red.)

Bild: GEPA