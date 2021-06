Altach verpflichtet Aigner vom FC Liefering

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Sebastian Aigner bekanntgegeben. Der 20-Jährige wechselt vom FC Liefering zum SCRA und unterschreibt im Ländle einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2024.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Aigner wechselte bereits als Achtjähriger in den Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg, wo er anschließend seine gesamte Nachwuchsausbildung absolvierte. Im Februar 2019 debütierte Aigner beim FC Liefering in der 2. Liga und erspielte sich in der vergangenen Saison 2020/21 einen Stammplatz.

“Mich hat die Perspektive in Altach überzeugt. Ich finde hier das beste Umfeld vor, um mich weiterzuentwickeln und den Sprung in die Bundesliga zu schaffen”, sagte Aigner über seinen Wechsel.



Quelle: SCR Altach/ Bild: GEPA