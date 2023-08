Altach verpflichtet Ex-Grazer Ingolitsch

Der SCR Altach hat einen weiteren Sommer-Transfer bekanntgegeben. Sandro Ingolitsch wechselt ins „Ländle“ und unterschreibt einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Saison spielte der 26-Jährige bei Sturm Graz.

Nach dem Auslaufen seines Vertrages in der steirischen Hauptstadt war Ingolitsch zuletzt vereinslos. Für Sturm kam der Rechtsverteidiger in der vergangenen Saison lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze in der Kampfmannschaft. Zuvor war Ingolisch auch für den SKN St. Pölten und den FC Liefering aktiv. Im Nachwuchs von Red Bull Salzburg gewann der Verteidiger in der Saison 2016/17 die UEFA Youth League.

Bild: GEPA