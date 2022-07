Altach verpflichtet Jan Jurcec

Der SCR Altach hat sich in der Offensivabteilung mit dem Kroaten Jan Jurcec verstärkt. Der 21-Jährige überzeugte in den vergangenen Wochen als Testspieler. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der Flügelspieler einen Vertrag bis Sommer 2024 samt Option auf ein weiteres Jahr. Zuletzt spielte Jurcec in der zweiten kroatischen Liga für den NK Kustosija aus Zagreb.

Jurcec ist der sechste Neuzugang der Altacher in der Sommerpause. Die Mannschaft von Neo-Trainer Miroslav Klose startet am Sonntag auswärts beim TSV Hartberg in die neue Saison.

(APA) / Bild: GEPA