Altach verpflichtet Offensivspieler Diawara

Der SCR Altach hat den ersten Wintertransfer der laufenden Saison bekanntgegeben. Die Vorarlberger verpflichten Ousmane Diawara vom schwedischen Zweitligisten Landskrona. Der Vertrag läuft bis Sommer 2027.

„Ousmane erfüllt genau das Anforderungsprofil, nach dem wir gesucht haben. Wir gewinnen mit Diawara einen dynamischen Offensivspieler, welcher durch sein Tempo und seine Wucht vielseitig einsetzbar ist. Die Verpflichtung von Ousmane ist ein Gewinn für den SCR Altach, und ich bin zuversichtlich, dass er unser Team bereichern wird“, sagt Altach-Sportdirektor Roland Kirchler.

Ousmane Diawara selbst sagt zu dem Transfer: „Es ist an der Zeit den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, ich freue mich sehr, dies beim SCR Altach in der österreichischen Bundesliga zu tun. Ich habe mich im Vorfeld intensiv mit dem Verein befasst, das professionelle Umfeld und die tolle Atmosphäre im Stadion weckt in mir eine große Vorfreude hier zu spielen. Ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.“