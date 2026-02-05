Altach verpflichtet schwedischen Innenverteidiger

Der SCR Altach hat die Verpflichtung des schwedischen Innenverteidigers Rassa Rahmani bekannt gegeben. Der 26-jährige Linksfuß stand zuletzt bei Landskrona BoIS unter Vertrag und unterschreibt beim Cup-Halbfinalisten einen Vertrag bis 2028.

Der 1,86 Meter große Abwehrspieler überzeugte in der abgelaufenen Saison mit starker Präsenz und Offensivdrang. In 28 Einsätzen erzielte Rahmani fünf Treffer und bereitete vier weitere Tore in der schwedischen zweiten Liga vor.

Der vielseitige Verteidiger kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Außenverteidigerposition eingesetzt werden. Mit seiner Flexibilität soll Rahmani die Abwehrreihe des SCR Altach unterstützen und dem Team zusätzliche Optionen in der Defensive bieten.

Philipp Netzer, Sportdirektor: „Wir freuen uns, dass Rassa zu uns ins Rheindorf wechselt. Mit seiner Verpflichtung stärken wir unsere Defensive und gewinnen einen flexiblen Spieler, der sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung eingesetzt werden kann. Rassa bringt Erfahrung aus Schweden mit und soll unser Team in Zukunft unterstützen.“

Rassa Rahmani: „Ich freue mich sehr, zum SCR Altach zu wechseln und Teil dieses Teams zu werden. Altach ist ein professioneller Verein mit klaren Zielen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, die Defensive zu stärken und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreiche Spiele zu bestreiten.“

Beitragsbild: Imago