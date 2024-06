SCR Altach verpflichtet Stürmer – und verleiht ihn direkt

Der SCR Altach gibt die Verpflichtung des Mittelstürmers Anteo Fetahu vom FC Dornbirn bekannt.

Der 21-jährige Offensivspieler wird in der Saison 2024/25 jedoch nicht für den Bundesligisten auflaufen. Fetahu bleibt zwar in Vorarlberg, wird jedoch für die kommende Saison an Schwarz-Weiß Bregenz ausgeliehen.

Der Albaner erhält in Altach ein Arbeitspapier bis 2026 mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. In der vergangenen Zweitliga-Saison verbuchte Fetahu für den FC Dornbirn in 27 Einsätzen 8 Tore und 2 Torvorlagen.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Anteo Fetahu ist von seinen Anlagen her ein sehr spannender Spieler, der sich in der vergangenen Saison gut entwickelt hat. In den gemeinsamen Gesprächen haben wir uns darauf geeinigt, dass ein weiteres Jahr in der 2. Liga für alle Seiten sinnvoll ist. Anteo hat jetzt in Bregenz die Möglichkeit, sich zu zeigen, und wir werden seine Entwicklung natürlich ganz genau beobachten und in engem Austausch mit Schwarz-Weiß Bregenz begleiten.“

Anteo Fetahu: „Ich freue mich sehr, ab sofort ein Teil des SCR Altach zu sein. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Plan aufgezeigt, der mich überzeugt hat, dass dieser Schritt genau der richtige ist. Ich möchte in der kommenden Saison in Bregenz alles geben, um dann hoffentlich in Altach durchstarten zu können.“

Bild: SCR Altach