Altach verpflichtet U21-Teamspieler

Der SCR Altach hat die Verpflichtung von U21-Teamspiel Pascal Estrada verkündet. Der 21-Jährige wechselt im Sommer nach Ablauf seines Vertrages bei NK Olimpija ablösefrei zu den Vorarlbergern. In Altach unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine weitere Saison.

„Altach hat sich in der Vergangenheit als idealer Verein für junge Spieler etabliert. Deshalb habe ich bewusst den SCRA als nächste Station meiner Karriere gewählt. Zudem freut es mich ungemein nach sechs Jahren im Ausland wieder in Österreich aufzulaufen. Ich bin hochmotiviert diese neue Herausforderung im Sommer anzugehen“, sagt Estrada über seinen bevorstehenden Wechsel. Eine Einigung im Winter konnte laut Altacher Angaben nicht erzielt werden.

Für den gebürtigen Linzer ist es die erste Profistation in Österreich. Nach seiner Laufbahn bei den Jugendteams des LASK klopfte 2018 die Nachwuchsabteilung der Wolverhampton Wanderers an. In England absolvierte der Oberösterreicher 37 Partien in der U21 Premier League, ehe er 2022 zu NK Olimpija nach Slowenien weiterzog. Beim Double-Gewinn der Hauptstädter zählte Estrada zum Stammpersonal, in der laufenden Saison wurde er nicht mehr berücksichtigt. Sein Vertrag mit den Slowenen läuft in diesem Sommer aus, über einen Transfer in der Winterperiode konnte man sich mit dem abgebenden Verein nicht einigen.

