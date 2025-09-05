Altach verstärkt sich mit serbischem Angreifer

Der SCR Altach hat am Deadline Day noch einmal zugeschlagen: Mit Srdjan Hrstic kommt ein serbischer Stürmer ins Ländle.

Der 22-jährige Offensivspieler wird für ein Jahr vom schwedischen Erstligisten BK Häcken ausgeliehen. Im Anschluss an die Leihe besitzen die Vorarlberger eine Kaufoption. Laut transfermarkt.at hat Hrstic aktuell einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro.

In seiner Jugend war der Serbe ausschließlich für Spartak Subotica aktiv. 2023 folgte der Wechsel zu Häcken. Für die Schweden absolvierte der Stürmer 74 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 18 Tore und zwei Vorlagen. Mit einer Ablösesumme von etwa 1,6 Millionen Euro (laut transfermarkt.at) war Hrstic der zweitteuerste Häcken-Transfer aller Zeiten gewesen. Auch in Altach würde er bei einer festen Verpflichtung diese Rekordmarke knacken. Der bisherige Rekordtransfer der Rheindörfler war Paul Koller, der 2023 für 300.000 Euro vom GAK ins Ländle wechselte.

Hrstic: „Freue mich auf die Aufgabe in Altach“

Altach-Sportdirektor Philipp Netzer sagt zum Transfer: „Mit Srdjan Hrstic konnten wir einen Stürmer verpflichten, der unserem Offensivspiel wichtige neue Impulse geben wird. Er bringt mit seiner Wucht, seiner Kopfballstärke und seiner Präsenz im Strafraum genau die Qualitäten mit, die wir in unserem Kader noch gesucht haben. Gleichzeitig verfügt er über eine sehr saubere Technik, kann Bälle behaupten und ist in der Lage Situationen spielerisch zu lösen. Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird, sehen in ihm aber zugleich noch viel Entwicklungspotenzial.“

Neuzugang Hrstic selbst sagt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Altach und die Möglichkeit, mich in der Österreichischen Bundesliga zu beweisen. Die Verantwortlichen haben sich von Anfang an intensiv um mich bemüht und mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Jetzt möchte ich das Vertrauen mit harter Arbeit und guten Leistungen zurückzahlen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft mit Toren und Einsatz zu helfen und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Bild: GEPA