Altach vor Auswärtsspiel gegen Klagenfurt zuversichtlich

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach tritt die Reise zum Auswärtsspiel am Sonntag gegen Austria Klagenfurt mit einer großen Portion Zuversicht an. Die Vorarlberger erkämpften am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Red Bull Salzburg und reduzierten damit den Rückstand auf den Vorletzten GAK auf einen Punkt. Nun könnte man mit Ende des Grunddurchgangs sogar die Rote Laterne an die Grazer abgeben und so auch bis auf zwei Punkte an die Kärntner herankommen.

„Das Unentschieden gegen Salzburg hat uns mental sehr gutgetan“, erzählte Altach-Coach Fabio Ingolitsch. Der 32-Jährige wähnt seine Truppe generell in einem Aufwärtstrend, vom 0:5 bei Rapid abgesehen. „Wir sind auf einem guten Weg, daher fahren wir mit sehr positiver Stimmung nach Klagenfurt“, betonte Ingolitsch.

Altach-Coach will „richtige Balance“

Allerdings ist der Respekt vor dem Gegner groß. „Wir wissen, dass es in Klagenfurt schwierig ist, Punkte zu holen, weil das eine kompakte, robuste, sehr große Mannschaft mit enormer Erfahrung ist. Da brauchen wir eine gute Balance zwischen hoch anlaufen und auch einmal tief stehen“, forderte Ingolitsch.

Sein Club ist in sieben Bundesliga-Duellen mit den Kärntnern noch sieglos – und das soll laut Trainer Peter Pacult auch so bleiben. „Wir wollen gewinnen, doch es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, prophezeite der Wiener. Bei einem Sieg würden die Klagenfurter nach der Punkteteilung mit einem Vorsprung von vier Zählern in die zehn Runden umfassende Qualifikationsgruppe gehen. „Das ist natürlich unser Ziel. Nach der Teilung schiebt sich alles brutal zusammen, deshalb wäre ein Sieg am Sonntag ganz wichtig“, sagte Pacult.

