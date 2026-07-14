Altes Vereinswappen: Wiener Austria präsentiert neue Trikots

Die Wiener Austria hat gemeinsam mit Ausrüster Macron die neuen Heim- und Auswärtstrikots für die kommende Saison präsentiert. Anlass sind zwei Jubiläen: 115 Jahre Vereinsgeschichte sowie 100 Jahre seit der Umbenennung des Wiener Amateur-Sportvereins in Fußballklub Austria Wien.

Die Trikots greifen historische Elemente des Vereins auf. Dazu zählen das frühere Vereinswappen, Designelemente in Anlehnung an die Urania sowie Verweise auf die fünf bisherigen Vereinslogos. Im Bund sind zudem die Namen der Ehrenkapitäne Heinrich Hussak, Matthias Nausch, Ernst Fiala, Robert Sara und Herbert Prohaska eingearbeitet.

Die neuen Trikots der Wiener Austria in der Bildergalerie