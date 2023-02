„Altherren-Fußball!“ – Magath mit vernichtender Neymar-Kritik

Felix Magath hat im exklusiven Sky Interview PSG-Superstar Neymar für seine Leistung beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern (0:1) scharf kritisiert.

„Das ist doch kein Fußball! Ich habe mit ihm nichts zu tun, aber ich kann mich nur wundern. Was ich gegen Bayern gesehen habe, das war Altherren-Fußball. Als Zuschauer will ich sehen, was der Spieler der Mannschaft gibt und für den Erfolg des Spiels beiträgt. Dass ein Neymar technisch gut ist, geschenkt. Aber was glauben Sie denn, wie viele Spieler herumlaufen, die technisch gut sind und den Ball hochhalten können? Deswegen ist man noch kein Fußballspieler“, erklärte Magath im Gespräch mit Sky Reporter Florian Plettenberg.

Neymar war über 90 Minuten kaum zu sehen, Sky Experte Didi Hamann hatte bereits die vielen Ballverluste des Brasilianers bemängelt. Für das Rückspiel in der Allianz Arena droht der 31-jährige Offensivstar auszufallen. Neymar hatte sich beim PSG-Sieg gegen den OSC Lille (4:3) in der Ligue 1 verletzt und musste mit einer Trage vom Feld. Magath hat eine klare Meinung, welche Auswirkungen ein Ausfall auch auf den FC Bayern hätte.

„Wenn man keinen Einsatz bringt, dann nützt die beste Technik nichts. Dann bringt es auch nichts, wenn ich schnell bin. Dann habe ich keinen Einfluss auf das Spiel, wenn ich es nicht umsetze. Von daher glaube ich, dass es für die Bayern NICHT gut ist, wenn Neymar ausfallen würde“, betonte Magath.

(skysport.de // Peer Kuni)