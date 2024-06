Altmann leitet Deutschland-Spiel – Ciochirca freut sich auf Ronaldo

Zum Abschluss der Fußballsaison sind einige österreichische Elite-Referees bei internationalen Spielen im Einsatz – darunter die drei FIFA-Schiedsrichter Walter Altmann, Sebastian Gishamer und Christian-Petru Ciochirca. Auch in der Frauen-EM-Qualifikation leitete bereits am Freitag ein österreichisches Team rund um Kathrin Huber ein Spiel. Der ÖFB hat die Einsätze auf seiner Homepage zusammengefasst.

Der Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann wird auf Einladung des Deutschen Fußballbunds das vorletzte Vorbereitungsspiel des deutschen Nationalteams in Nürnberg pfeifen. Das Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine findet am Montag statt. Maximilian Kolbitsch (ASS1), Andreas Witschnigg (ASS2) und Harald Lechner (VO) sind auf den Seitenlinien im Einsatz. Julian Weinberger (VAR) und Andreas Heiß (AVAR) verfolgen das Spiel aus dem Kölner Keller.

„Ein Spiel wie Deutschland gegen Ukraine ist generell eine Auszeichnung, weil ich nicht glaube, dass so viele Schiedsrichter aus Österreich ein Spiel in dieser Größenordnung bekommen. Es freut mich auch extrem, dass ich persönlich eingeladen wurde, also wirklich namentlich„, zeigt sich der FIFA-Schiedsrichter begeistert. Das Spiel zähle zu den „Top-5-Highlights“ seiner Karriere, verrät er weiter.

Die Besetzung ist nicht das einzige, worüber sich der 39-Jährige am Ende der abgelaufenen Spielzeit freuen darf. Denn der Tiroler reist mit der Auszeichnung als „Schiedsrichter der Saison 2023/24“ im Gepäck in das Nachbarland. Die Freude darüber ist dementsprechend groß: „Diese Auszeichnung freut mich wirklich extrem, vor allem weil sie von Präsidenten, Trainern und Teammanagern, also unmittelbar beteiligten Personen, ist. Sie ist wohl ein Beleg dafür, dass man mit dem Weg, den man eingeschlagen hat, richtig unterwegs sein muss. Jeder Sportler freut sich über Auszeichnungen und versucht, das Beste zu erreichen und so ist es bei mir jetzt auch.“

Gishamer bei Italien vs. Türkei im Einsatz – Ciochirca in Portugal

Neben Walter Altmann ist auch Sebastian Gishamer wieder international unterwegs. Nach seinem Auftritt beim freundschaftlichen Länderspiel im Wembley Stadium im März 2024 und der Spielleitung des Finalspiels im UNIQA ÖFB Cup wartet nun das nächste Highlight auf den Salzburger: Italien gegen Türkei. Als Assistenten sind Santino Schreiner, der sowohl im Wembley als auch in Klagenfurt dabei war, und Andreas Heidenreich mit in Bologna.

Christian-Petru Ciochirca darf auf Einladung des portugiesischen Fußballverbands am 4. Juni das Duell Portugal gegen Finnland pfeifen. Damit wartet nach dem UEFA Youth-League-Halbfinalspiel Olympiacos U19 vs. FC Nantes U19 ein weiteres Top-Spiel auf ihn. Mit dabei sind seine beiden Assistenten Maximilian Weiß und Michael Obritzberger. Als VAR und AVAR im Einsatz sind Alan Kijas und Josef Spurny.

Mit dabei sein wird Cristiano Ronaldo, auf den sich Ciochirca bereits freut: „Cristiano Ronaldo ist in einem Alter, wo man wahrscheinlich nicht mehr so oft die Möglichkeit haben wird, diese Persönlichkeit und Größe des Fußballs zu treffen. Dennoch sind wir dort, um unsere Leistung abzurufen und uns von unserer besten Seite zu präsentieren.“

Auch Elite-Frauen international zu sehen

Am Freitag, den 31. Mai 2024, fand die dritte Runde im Rahmen der Qualifikation zur Frauen-EM 2025 statt. In der Gruppe C4 hat Rumänien das bulgarische Frauen-Nationalteam empfangen. Die österreichische FIFA-Schiedsrichterin Kathrin Huber durfte das Spiel leiten. An den Seitenlinien assistierten ihr beim 1:0-Heimerfolg der Rumäninnen Amina Gutschi und Lena Hirtl. Als Vierte Offizielle war Olivia Tschon in Bukarest im Einsatz.

