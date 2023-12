Altmeister Ammann vor 25. Tournee-Teilnahme

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann steht vor seiner 25. Teilnahme an der Vierschanzentournee. Der 42-jährige Schweizer gehört zum vierköpfigen Kader, wie aus dem Aufgebot von Swiss Ski hervorgeht. Die Tournee startet am Freitag (17.15 Uhr) in Oberstdorf.

Im vergangenen Winter hatte sich der Routinier nach einem verspäteten Saisoneinstieg im Continental Cup wieder herantasten müssen und dafür erstmals seit 2000/01 bei dem prestigeträchtigen Event mit den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gefehlt.

(APA)

Bild: GEPA