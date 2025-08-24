Altmeister Giroud schießt Lille gegen Hütters Monaco zum Sieg
Der im Sommer in die französische Ligue 1 zurückgekehrte Olivier Giroud hat Adi Hütters Monaco einen verpatzten Ausflug nach Lille beschert.
Der Altmeister traf beim 1:0 der „Doggen“ gegen die Monegassen am Sonntagabend in der 91. Minute entscheidend. Der 38-jährige Angreifer vergab in der achten Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter für Lille. Monaco hatte das Auftaktspiel in die Saison in der Vorwoche gewonnen.
(APA)/Bild: Imago