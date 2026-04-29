Alvarez heiß begehrt: Atletico schließt Verkauf aus

Atletico Madrid will Julian Alvarez diesen Sommer trotz des Interesses von Arsenal, Barcelona und Paris Saint-Germain nicht verkaufen.

Selbst wenn der Stürmer um einen Wechsel bitten sollte, schätzt Atletico den Marktwert von Alvarez auf rund 150 Millionen Euro, nachdem der Verein ihn für 75 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet hatte. Der argentinische Nationalspieler konzentriert sich darauf, mit Atlético die Champions League und anschließend mit seiner Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Eine Quelle aus dem Umfeld des Spielers hat angedeutet, dass Alvarez – sollte er Atletico verlassen – einen Wechsel zu Barcelona bevorzugen würde. Andere Quellen in Spanien bezweifeln jedoch, dass er überhaupt eine Präferenz hat, da ein Transfer in diesem Sommer unwahrscheinlich ist.

Der ehemalige Stürmer von Manchester City hat eine herausragende Saison für Atletico gespielt und bisher in allen Wettbewerben 19 Tore erzielt. Sein derzeitiger Cheftrainer Diego Simeone gab das Interesse der drei Vereine heute auf seiner Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal bekannt.

(Red.)

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