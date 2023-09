Alvarez und schwerer Tormann-Patzer: City dreht Partie gegen Roter Stern

Manchester City ist nach ein paar Anlaufschwierigkeiten doch noch erfolgreich in die neue CL-Saison gestartet. Gegen Roter Stern Belgrad gerieten die Citizens durch Bukari in Rückstand, konnten das Spiel nach der Pause durch Alavarez und einen Patzer von Belgrad-Keeper Glazer aber drehen. Rodri sorgte für den 3:1-Endstand.

In Manchester schien die Führung der Heimischen nur eine Frage der Zeit. Omri Glazer im serbischen Tor parierte sieben Bälle, auf der Gegenseite saß der erste Schuss kurz vor der Pause. Osman Bukari überwand Ederson im Eins-gegen-Eins. Citys Abseitsfalle hatte versagt.

Die Serben waren mit Dragovic als Kapitän eingelaufen. Der frühere ÖFB-Teamspieler ließ in der 15. Minute Erling Haaland zu viel Raum, der Goalgetter setzte seinen Kopfball an die Latte, brillierte aber kurz nach Wiederbeginn als Vorbereiter für Julian Alvaraz (47.). Der Umschwung war in der 60. Minute perfekt, weil Glazer nach Glanzparaden an einer Flanke vorbeiflog. Weltmeister Alvarez war der Nutznießer. Für den Endstand sorgte Rodri (73.).

Die Tore im Video:

0:1 – Bukari

1:1 – Alvarez

2:1 – Alvarez

3:1 – Rodri

Bild: Imago