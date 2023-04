via

via Sky Sport Austria

Nach langer Verletzungspause aufgrund von Knieproblemen gab Ried-Kapitän Marcel Ziegl kürzlich sein Kurz-Comeback in der zweiten Rieder Mannschaft und liebäugelt mit einem baldigen Einsatz bei den Profis. „Am besten gleich am Mittwoch in Wien im Cup. Aber man muss von Tag zu Tag schauen“, sagte Ziegl im Sky-Interview.

Für den Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe sieht Ziegl den Klub auch mit Trainer Maximilian Senft „sehr gut gerüstet.“