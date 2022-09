„Am Boden zerstört“: Tuchel reagiert emotional auf Chelsea-Aus

via

Vier Tage nach seiner Entlassung beim FC Chelsea hat sich Thomas Tuchel erstmals öffentlich geäußert.

„Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist“, schrieb der deutsche Erfolgstrainer auf Twitter. Tuchel sprach von einer „der schwierigsten Erklärungen, die ich je schreiben musste – und ich hoffte, ich würde sie viele Jahre lang nicht machen müssen.“

Der 49-Jährige wurde am Donnerstag nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Dinamo Zagreb freigestellt. Hauptgrund aber waren Differenzen mit den neuen Klubbesitzern um den US-amerikanischen Investor Todd Boehly, die Chelsea im Sommer von Roman Abramowitsch übernommen hatten.

Erinnerung an Champions League-Sieg

Davor fühlte sich Tuchel bei den Blues sehr wohl. „Dies ist ein Klub, in dem ich mich sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause gefühlt habe. Vielen Dank an alle Mitarbeiter, Spieler und Unterstützer, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben haben, sehr willkommen zu sein.“

Tuchel hatte Chelsea im Januar 2021 übernommen und führte den Klub noch in der gleichen Saison zum Champions- League-Titel. An diesen Erfolg erinnerte er in seinem Statement.

„Der Stolz und die Freude, die ich empfand, dem Team zum Gewinn der Champions League und der Klub-Weltmeisterschaft verholfen zu haben, werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Ich fühle mich geehrt, ein Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein, und die Erinnerungen an die letzten 19 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, schloss er mit emotionalen Worten.

