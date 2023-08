Am Dienstag LIVE im FREE-STREAM: FC Barcelona testet gegen Tottenham Hotspur

Während in der ADMIRAL Bundesliga bereits zwei Runden gespielt sind, befinden sich die großen Ligen in Europa noch in der Sommerpause. Sky Sport Austria zeigt am Dienstag den Testspielkracher zwischen dem FC Barcelona und Tottenham Hotspur live im frei empfangbaren Stream auf www.skysportaustria.at.

Bevor Tottenham Hotspur am Sonntag zum Premier-League-Auftakt beim FC Brentford gastiert (ab 14:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) duellieren sich Harry Kane & Co. mit dem FC Barcelona.

Zwei Siege und eine Niederlage lautet die bisherige Testspielbilanz von Tottenham Hotspur. Gegen West Ham zogen die Spurs mit 2:3 den Kürzeren. Gegen die Lion City Sailors gewannen die Spurs mit 5:1. Am Sonntag setzten sich die Londoner im Benefiz-Testspiel gegen Schachtar Donezk nach einem Viererpack von Kane mit 5:1 durch.

Barca hat auch drei Testspiele in den Beinen. Gegen Arsenal verlor man 3:5, ehe es gegen Real Madrid und AC Milan in den USA Siege gab. Nun empfängt man zum Abschluss der Vorbereitung Tottenham Hotspur. Die Partie findet am Dienstag, den 8. August statt und beginnt um 20 Uhr.

Dienstag, 08.08.2023

Ab 19:55 Uhr FC Barcelona – Tottenham Hotspur live im Free-Stream auf skysportaustria.at sowie auf Sky Sport News

+++ LIVESTREAM: Barca testet gegen Tottenham +++